Mensen die VVD’er Robin Kersbergen online voor rotte vis uitmaken zijn losers en lafbekken

Wie zit achter explosies op woningen, waarbij moeder met kinderen uit raam sprongen? Nog niet alle verdachten gepakt

Nog niet alle verdachten van explosies vorig jaar bij huizen in Alphen en Nieuwkoop zitten in de cel. Dit bleek woensdag tijdens een zitting (niet inhoudelijk) in de Haagse rechtbank. Een Dordtenaar (41) die zes maanden terug wél is opgepakt blijft achter de tralies.

8:01