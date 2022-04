Merel (16) worstelt met mentale problemen, maar door te tekenen ‘blijft ze het mooie zien’

Creatief was Merel uit Bodegraven altijd al, maar tekenen en schilderen deed ze weinig. Tot twee jaar geleden, toen ontdekte ze samen met een creatief therapeut dat het haar helpt en troost. ,,Ik heb last van mentale problemen. Vaak is alles me te veel en word ik overspoeld door gedachten”, vertelt Merel. ,,Door bezig te zijn ben ik bezig in het moment en heb ik daar niet zo’n last van. Tekenen is voor mij een uitweg van alle nare dingen en de realiteit.”