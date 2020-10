Merveille (21) in gesprek met de burgemeester: ‘De lokale politiek is een eerste stap’

Boek over 750 jaar Nieuwkoop: ‘Goede manier om gemeente te leren kennen’

24 juni Het is zeker geen boek om in één adem uit te lezen. Het is meer iets om te laten liggen op de salontafel en af en toe eens op te pakken om een hoofdstuk te lezen. Voor burgemeester Robbert-Jan van Duijn is ‘Nieuwkoop 2020, 750 jaar geschiedenis’ in ieder geval een goede manier om de gemeente te leren kennen.