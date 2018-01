'Met 3.000 liter verf los ik de A4-files op'

column Wedden dat: SP of voetballen

4 januari Ik heb via Twitter gewed met SP-fractieleider Harre van der Nat. Hij denkt na de verkiezingen in maart vier zetels te hebben. Ik voorspel daarentegen dat hij op twee zetels eindigt. De kans is aannemelijk dat ik deze weddenschap ga winnen. Het gaat namelijk best lekker met ons.