Met dit 'monster' rijden Tim en Tom Coronel samen Dakar 2018

De Dammenaar gaat opnieuw met een auto het rallyavontuur aan met zijn tweelingbroer. Dat deden ze ook al in 2009. ,,Super dat ik weer samen met Tom ga rijden", zegt de coureur. ,,Dit jaar hebben we de laatste dagen zoveel lol gehad samen."

Tom had de afgelopen editie veel technische problemen met zijn buggy. Samen de finish halen was echter het doel en dat lukte de tweelingbroers. Op de eindstreep zei Tom echter al dat hij nooit meer alleen in een buggy Dakar zou rijden.

Prijzen

Nu gaan de coureurs met een auto met 600 pk de Zuid-Amerikaanse rally rijden. Of ze mee kunnen doen om de prijzen? ,,We kunnen hele mooie dingen laten zien, af en toe. Rechtuit is dit een monster." De broers hebben de auto al getest in Californië.

De twee presenteerden hun plannen voor de editie van 2018 gisteravond in bioscoop Cinemec in Utrecht. Voorafgaand aan de presentatie van de auto werd de documentaire Dakar, been there, done that getoond. Eind december wordt de docu met beelden van de rally van dit jaar ook op televisie vertoond.