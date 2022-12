Met lichtspel, livemuziek, speciale effecten, dans en acrobatiek wil Boskoop jubileumjaar onvergetelijk afsluiten

Lichtspel De Scheppende Mensch is een cadeau aan Boskoop, vertelt Frank Vergeer (61) van de Boskoopse Stichting San Jacinto. De stichting werd in 2018 opgericht als laatste wens van de overleden kweker Pietjan Vermeulen. Hij was ook kleinkunstenaar en stelde zijn erfenis beschikbaar om kunst en cultuur in Boskoop te bevorderen.

,,We hebben afgelopen jaren mooie projecten gehad, zoals PJ’s Kunst en Cultuurprijs, maar dit jaar wilden we iets heel bijzonders. Om het jubileumjaar onvergetelijk af te sluiten”, zegt Vergeer. ,,Via ons bestuurslid Angèle de Rooij kwamen we bij Vincent terecht. Hij is haar broer en wilde graag meewerken.”

Livemuziek

,,Klopt”, zegt De Rooij (65), bekend van theatergezelschap Dogtroep en tevens beeldend kunstenaar. ,,Ik ben opgegroeid in Boskoop. Pietjan was een klasgenoot van mij; we werden vrienden, gingen in bandjes spelen. Later ben ik naar Amsterdam gegaan. Maar Boskoop en Pietjan ben ik nooit vergeten.”

Het lichtspel, aangevuld met livemuziek, speciale effecten, dans en acrobatiek, wordt zaterdagmiddag om vijf uur geprojecteerd op het oude raadhuis. ,,Ik werk met filmbeelden, foto’s, video en animaties”, vertelt De Rooij. ,,Je ziet de zwoegende Boskoper, de ‘scheppende mensch’, je ziet nostalgie, verdriet en vrolijkheid.”

Hij heeft letterlijk een brug willen slaan, zegt de theatermaker. ,,Zoals Pietjan het zou willen: cultuur overbrugt, kunst verheft, Boskoop schept.”

Vergeer laat weten dat attributen die zijn gemaakt voor het lichtspel zullen worden hergebruikt in een blijvend kunstwerk. ,,Als tastbare herinnering.”

