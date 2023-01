Met schoolreisje bezocht hij Avifauna, nu reikt filmmaker Martin Koolhoven in Alphen VOA-awards uit

Ondernemer

Koolhoven (53) is door het VOA-bestuur gevraagd een verhaal te houden. Hoewel dat gezien zijn beroep voor de hand ligt en hij op tv zijn passie voor film graag deelt, gaat dat verhaal beslist niet alleen over films (maken). ,,Wat vaak onderbelicht blijft, is dat ik natuurlijk zelf ook ondernemer ben. Dus daar ga ik het vooral over hebben in Alphen. Vergeet niet dat mijn laatste klus als mede-producer (Quo Vadis, Aida?, over de oorlog in voormalig Joegoslavië, red.) een project van zo’n 12 miljoen euro was, dus dat was af en toe best spannend. Er waren beren op de weg, het was een hele onderneming, maar wel met een happy end.”