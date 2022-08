Michel zag als militair de vreselijkste dingen, nu zoekt hij naar vermisten: ‘We brengen iemand thuis’

Paraglider knalt tegen zijkant schuur in Nieuwkoop: ‘Ongelukken gebeuren bij een sport als deze’

Een paraglider is zondagochtend tegen de zijkant van een schuur aan de Hoge Dijk in Nieuwkoop terechtgekomen. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels geopereerd en zou stabiel zijn.

28 augustus