Mike werd door toevallige ontmoeting met koning verslaggever bij 538: ‘Hield lulverhaaltje en dat beviel ze wel’

Wat kan er beter in Alphen? Dit en veel andere zaken vraagt de gemeente aan 12.000 inwoners

Heeft Alphen genoeg groen? Voelen mensen zich veilig in hun stad of dorp en waarom (niet)? Zijn er genoeg huizen? Wat mist Alphen nog? Word je op het stadhuis goed geholpen? Zijn er klachten over afval ophalen of onderhoud in parken?

20 juli