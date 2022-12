Miljoenen liggen klaar om bushaltes te verbeteren, maar gemeenten maken er amper gebruik van

Veilig schaatsen op natuurijs: wat je volgens Elfsteden­tocht-win­naar Henk Angenent wel en niet moet doen

Schaatsen op een plas of rivier in het Groene Hart komt er voorlopig niet van. Toch kan de laatste winnaar van de laatste Elfstedentocht (1997) Henk Angenent zich voorstellen dat liefhebbers dezer dagen de ijzers onderbinden om ergens toch op een baan in de open lucht te schaatsen. ,,Daar kan geen overdekte ijsbaan tegenop’’, zegt hij.

15 december