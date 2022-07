Miljoenen terugkrijgen van blunderende aannemers bij bouw Castellum? Gaat nooit lukken, zegt Alphen

Kunnen we dat geld niet verhalen op de blunderende, gemeenschapsgeld verkwistende aannemers, vroegen oppositiepartijen SP, Forum voor Democratie, GroenLinks en RijnGouweLokaal via een motie. Die stelden voor een huisadvocaat samen met een juridisch expert op het gebied van aansprakelijkheidswetgeving een aansprakelijkheidsonderzoek te doen in de hoop dat de miljoenen weer in de Alphense kas belanden.

‘Kost veel tijd en geld’

,,We zouden graag iemand aansprakelijk stellen, maar dat geld gaan we niet krijgen”, deed wethouder Noordermeer de oppositiehoop vervliegen. Het is simpelweg niet mogelijk één schuldige aan te wijzen, want in de hele keten zijn fouten gemaakt, zegt ze. ,,Ik heb naar aanleiding van deze motie nog eens in de ambtelijke organisatie gekeken of dit zou kunnen, maar het antwoord was nee. Je moet ook naar het Gerechtshof om zaken aan te tonen. Dit kost veel tijd en geld, en laten we niet nog meer gemeenschapsgeld hieraan uitgeven.”