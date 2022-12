Miljoenen voor nieuw schooltje in dorp van slechts 800 inwoners: waarom dat het geld tóch waard is

Postbezor­ging is zo belabberd dat Wilma en Diederik al twee weken op rouwkaart wachten: ‘Om te huilen’

Bewoners van ’s-Gravensloot en Geestdorp in Woerden klagen steen en been over de postbezorging. De ene keer krijgen ze een week lang geen post. De andere keer treffen ze op zondagochtend brieven en folders aan in hun brievenbus. Wilma en Diederik Korse wachten zelfs al twee weken op een rouwkaart.

8 december