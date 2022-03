Minder verkeersdrukte door meer aquaducten? Eén containerschip vervoert een lading van wel negentig vrachtauto’s

Deze 14 broers en zussen zijn samen 1000 jaar: ‘Schaamde me kapot toen ik nog een zusje kreeg’

De veertien (!) broers en zussen van de familie Droog uit Nieuwveen hebben samen de leeftijd van duizend jaar bereikt. Hoe is het om in zo’n groot gezin op te groeien? Een aantal van hen vertelt erover. ,,We sliepen met z’n vieren in een tweepersoonsbed waaruit allerlei benen bungelden.”

