Mini-tuintje? Da's geen excuus om de bloemetjes niet buiten te zetten: ‘Denk eens aan een palm’

Van wieg tot graf Piet zag er stoer uit, maar was een gewone, lieve polderjon­gen die iedereen accepteer­de zoals hij was

29 april Hij vond zichzelf een gewone polderjongen. Maar Piet Nieuwenhuizen was er wel één met een bijzondere kijk op het leven. ‘Je bent wie je bent’, zei hij altijd; waarmee hij maar wilde zeggen dat hij iedereen accepteerde zoals hij was. ,,Piet was een lieverd’’, vindt echtgenote Mien.