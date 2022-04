Minister De Jonge over situatie Noorderkeerkring: ‘Zuur voor bewoners, dat kan een gemeente ook zien’

Dat zei hij tijdens een debat over de opvang van Oekraïners, nadat SP-Kamerlid Jasper van Dijk hem de Noorderkeerkring-kwestie voorlegde. Daar is onvrede uitgebroken, omdat bewoners per 1 juli weg moeten. Volgens bewoners en wat politici staan huurders straks ‘zomaar’ op straat. Woonforte zou het complex nu al slopen, maar besloot het aan te bieden voor de opvang van Oekraïners.

Nu laat wethouder Gerard van As uitzoeken of bewoners alsnog langer kunnen blijven. Maar een gemeente zou kunnen aanvoelen dat de situatie als ‘zuur’ overkomt, zei De Jonge. ,,Zoiets is zuur, want je ruilt eigenlijk de ene tijdelijke bewoning in voor de andere tijdelijke bewoning. Dat heeft iets zuurs, dat begrijp ik. Dat kan een gemeente natuurlijk ook zien.”

Toch begrijpt De Jonge de gemeente. ,,Kennelijk voelt Alphen zich toch genoodzaakt om dat pand te gebruiken, omdat er geen ander pand is.” Het is ook niet onlogisch dat de bewoners weg zouden moeten, zegt de minister. ,,Bij antikraakhuisvesting hoort een beetje dat het een tijdelijke situatie is. Als er een betere bestemming voor dat pand is gevonden, komt er ook gewoon een einde aan jouw tijdelijke gebruik van dat pand.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.