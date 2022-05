Minister Hugo de Jonge moet Gnephoek op lijst met plekken voor woningbouw zetten

Aan de wandel Van groene vuilnis­belt tot eendenei­land: tijdens deze wandeling hobbel je van verwonde­ring naar verbazing

Een woonwijk lijkt niet de meest logische plek voor een 6 kilometer lange wandeling, Maar Molenvliet in Woerden is dan ook bijzonder. Zoals de houten ridderpaarden op hun veren in één van de straten hobbel je hier van bewondering naar verbazing en alles daartussen in.

10:00