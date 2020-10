Misha (20) en Destiny (17) over hun rotjeugd: ‘Jarenlang was ik alleen maar bezig met overleven’

Jamai helpt Thomas (36) uit Woerden droom verwezen­lij­ken: paragliden in een rolstoel

17 oktober In je rolstoel aan een vlieger door de lucht zweven klinkt als een vrij hachelijke onderneming. Niet voor Woerdenaar Thomas Maas (36). Sinds hij tien jaar geleden in een rolstoel belandde, was het gedaan met het beoefenen van extreme sporten. Deelname aan het nieuwe RTL-programma Over Winnaars bracht daar verandering in.