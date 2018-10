Moeder en kind gewond bij ongeval met bakfiets in Bodegraven

Video Eerste Nederland­se kiwi is van Alphense bodem

11 oktober In Vogelpark Avifauna in Alphen is een wel heel bijzondere vogel uit een ei gekropen: de Nieuw-Zeelandse Noordereiland-kiwi. Dat gebeurde nooit eerder op Nederlandse bodem. Bovendien is het de eerste kiwi die dit jaar buiten Nieuw-Zeeland is geboren.