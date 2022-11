Moeder van doodgereden Kaylee (20) gaat met partij praten over lagere snelheidslimiet op fatale plek

Nabestaanden van de doodgereden Kaylee Marsé willen met Jan de Groot van lokale partij RijnGouweLokaal (RGL) in gesprek over verlaging van de snelheidslimiet (nu 70 kilometer per uur) op de Oranje Nassausingel.

Dit zei de moeder van Kaylee na het vonnis van de Haagse rechtbank. Deze legde maandag een 24-jarige Boskoper drie jaar celstraf op. Hij zou op 8 juli roekeloos hebben gereden en met 132 kilometer per uur Marsé hebben geschept, juist toen ze met haar fiets overstak bij de kruising Oranje Nassausingel/Thorbeckestraat, nadat ze door rood licht was gereden.

De Groot sprak in de week na het dodelijke ongeval al zijn zorgen uit over hardrijders op de Oranje Nassausingel. Op een flink deel van deze weg geldt, ondanks enkele kruisingen, een limiet van 70 kilometer per uur. Wat de Groot betreft kan die omlaag naar 50 per uur. Desnoods hoopt hij dat in het eerste kwartaal van 2023 af te dwingen met een eigen raadsvoorstel.

Quote Er wordt daar al veel langer hard gereden. Dat hebben omwonenden mij verteld. Het is bezopen dat je daar nog 70 mag Jan de Groot, RijnGouweLokaal (RGL)

Oplossing

,,Ik heb eerder dit jaar al contact gehad met de moeder van Kaylee, maar nog niet echt met haar gesproken over wat de beste oplossing is voor de Oranje Nassausingel. Dat gesprek zullen we dus nog gaan voeren. Ik wilde eerst het vonnis in de strafzaak tegen de dader afwachten”, zegt De Groot.

De gemeente Alphen is al bezig met een onderzoek naar welke snelheid het beste past bij elke weg in het gebied. ,,Het kan zo zijn dat daar ook een lagere wenselijke snelheid uitkomt voor deze weg. Maar dat moeten we even afwachten. Los daarvan zou je er een vluchtheuvel of iets anders kunnen maken dat de veiligheid vergroot.” Bij de kruising van het ongeval staan al verkeerslichten.

De Groot benadrukt dat zijn zorgen over de Oranje Nassausingel zeker niet alleen voortkomen uit het fatale ongeval. ,,Er wordt daar al veel langer hard gereden. Dat hebben omwonenden mij verteld. Het is bezopen dat je daar nog 70 mag.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.