Mohamed A. schoot op echtpaar met acht kinderen en reed bijna agenten omver: vijf jaar achter de tralies

In september vorig jaar werd Mohamed A. in Alphen aangehouden nadat hij in de Antwerpse deelgemeente Deurne een echtpaar met acht kinderen onder vuur had genomen. Tijdens zijn vlucht reed Mohamed A. met hoge snelheid bijna twee agenten omver. Hij is na zijn aanhouding overgeleverd aan Antwerpen.

Straf

A. is vrijgesproken van poging tot doodslag op de agenten, maar is onder meer voor het schieten op de woning, bedreiging van de politie en verboden wapenbezit bewezen. Ook moet Mohamed het gezin zo'n flinke 12.000 euro aan schadevergoeding betalen. De twee agenten kregen in totaal 3500 euro toegekend.

Hij ontkende dat hij de bewuste nacht in België was geweest. Later gaf hij toe dat hij op de woning geschoten had. A. vertelde dat hij drugs verkocht en dat hij een schuld had bij zijn opdrachtgever. In ruil voor het kwijtschelden van die schuld moest hij enkele schoten afvuren op de woning.

Op camerabeelden was te zien hoe Mohamed wegreed in een witte wagen met Nederlandse nummerplaat. In Rotterdam vluchtte de schutter te voet verder maar liet zijn paspoort, rijbewijs en huurcontract achter. Een maand later is A. in Alphen aangehouden.

