Molenstichting wil dat provincie Alphen terugfluit, zodat molen genoeg wind vangt om ons te beschermen bij watersnood

Deze oproep doet de Rijnlandse Molenstichting in een brief aan de provincie Zuid-Holland. De vraag is in feite of die de gemeente Alphen er even op wil wijzen dat het nu niet goed gaat. Alphen wil meewerken aan de plannen voor de Staalweg, maar dit zou volgens de stichting en de molenaar betekenen dat de Vrouwgeestmolen aan de Heimanswetering minder wind vangt. Worden de plannen toch doorgezet, dan zou de stichting graag een schadevergoeding tegemoet zien.