Monsternemer Eke op jacht naar poepbacterie: ‘Er zijn wel 4000 soorten blauwalg in Nederland’

Het heeft net flink geregend als Eke Rijkmans met zijn potjes, steekbuis en emmers aankomt bij zwemwaterlocatie Venegat in Rijnsaterwoude. Dat is niet het beste moment om te laten zien hoe blauwalg eruit ziet. ,,Ze houden niet van regen en veel beweging in het water. Bovendien is er aflandige wind geweest, waardoor ze waarschijnlijk zijn afgedreven naar de overkant. Vorige week kon je hier nog grote groene vlekken zien.’’