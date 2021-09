Moordverdachte Ter Aar voor de rechter: wurgde D. (47) zijn vrouw (34) en moeder van drie dochtertjes?

gezinsdramaDe 46-jarige I.D. uit Nieuwkoop die wordt verdacht van moord op zijn vrouw (34) in Ter Aar, moet zich vandaag in Den Haag verantwoorden voor de rechter. In de nacht van 30 op 31 mei vorig jaar werd zij gewurgd.

Het slachtoffer was moeder van drie dochters. Zij kwam volgens het Openbaar Ministerie (OM) om het leven door verwurging of smoren. De verwondingen in de hals zouden daarop wijzen.

Derde persoon

Zelf ontkent D. met klem. Volgens hem was er mogelijk een derde in het spel. De omvang van zijn handafdrukken zouden niet passen bij de wurgafdruk, meent hij.

In het Pieter Baan Centrum is onderzoek gedaan naar zijn geestelijke gezondheid. Gebleken is dat geen sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Een toxicoloog deed onderzoek naar de effecten van overmatig gebruik van tramadol, waaraan D. verslaafd was. Het onderzoek laat echter niet zien hoe de pijnstiller mogelijk van invloed was op de daad waarvan D. wordt verdacht, volgens zijn advocaat Roelien Kamphuis.

In de nacht van zaterdag op zondag 31 mei 2020 werd D. aangehouden, nadat de politie was gealarmeerd dat er iets mis was in de woning van de vrouw.

