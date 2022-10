Multinationals weten het Groene Hart goed te vinden

Het aantal buitenlandse bedrijven in het Groene Hart is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Vooral het aantal Belgische zogenoemde multinationals maakte een opmars, volgens cijfers van het CBS. Landelijk steeg het aantal Belgische bedrijven met 34 procent tussen 2015 en 2020. Het totaal aantal multinationals in Nederland steeg in die tijd met 15 procent.

Wat opvalt is dat in de Utrechtse regio van het Groene Hart veel multinationals zitten. In 2020 waren er in deze provincie maar liefst 2960 vestigingen van bedrijven uit het buitenland. Daarbij zijn de Verenigde Staten koploper. Zij hebben met 500 vestigingen de meeste bedrijven in de provincie Utrecht, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Opvallend is dat er in de regio Oost-Zuid-Holland, waar onder andere Gouda en Alphen onder vallen, een stuk minder bedrijven uit het buitenland zijn gevestigd. In totaal telde deze regio in 2020 455 multinationals. Hierbij kwamen de meeste vestigingen uit Duitsland (100), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (65) en de Verenigde Staten (55).

Bij beide regio’s in het Groene Hart komen Belgische bedrijven op de vierde plaats. Onze zuiderburen hadden in 2020 35 vestigingen van bedrijven zitten in Oost-Zuid-Holland en 270 vestigingen in de provincie Utrecht.

