N11 dicht na ongeluk met motorrijders bij Hazerswoude

Twee kampioen­schap­pen en de beker: deze man is het geheim achter de Alphense hockeysuc­ces­sen

In 2017 kwam Robbert Groeneveld binnen bij hockeyclub Alphen, op dat moment een grijze tweedeklasser. Onder zijn leiding stapelden de successen zich op. Drie betrokkenen over de werkwijze van de succescoach, die vanmiddag met Alphen debuteert in de overgangsklasse.

11 september