Na corona lekker weer autocrossen? Helaas, in Alphen gaan de broedende kieviten voor: ‘Zuur, maar we hebben zorgplicht’

,,We laten een ecoloog altijd de week voor een cross het weiland inspecteren op de aanwezigheid van broedende vogels. In het weiland bij Alphen waar wij zouden gaan crossen zaten echter meerdere kieviten te broeden. Dus toen was wel duidelijk dat we de boel moesten afgelasten, voor het eerst in ons bestaan om deze reden”, vertelt voorzitter De Roos.

Anders hadden op Koningsdag 150 tot 200 crossers hun wagens gestart en Rang Pang rekende op pakweg 750 bezoekers. Daarmee loopt de club dus ook inkomsten mis en dat terwijl er door de coronacrisis al sprake was van een langdurige gedwongen stop. ,,Ziek zijn we ervan”, meldde de club deze week op de eigen website. ,,De moed zakt ons in de schoenen en elke afgelasting voelt als een klap in ons gezicht.”

Zuur

Toch toont De Roos alle begrip dat de natuur voorgaat. ,,We hebben met z’n allen een zorgplicht. Het is zuur dat het net gebeurt nu we ons na corona verheugden op weer lekker crossen, maar we weten dat dit kan gebeuren. Alles wat broedt, is nu eenmaal beschermd, al zit er maar één diertje vlakbij ons crossterrein. We hebben een mooi voorjaar gehad, dus misschien zaten die vogels er nu net wat eerder dan wij hadden gehoopt. We crossen al jaren op dit soort feestdagen, ook al vallen die in het broedseizoen. In juni hebben we de volgende wedstrijd, wellicht komt het dan beter uit.”

Rang Pang crosste voorheen behalve in Alphen ook in onder meer Bodegraven en Montfoort, maar deze wedstrijden zijn al een poos van de kalender en De Roos ziet ze ook niet gauw terugkeren. ,,We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties, ook in het Groene Hart. Dus als iemand iets weet...”