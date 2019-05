'Na de moord op Theo van Gogh móest ik me uitspreken'

Het had niet veel gescheeld, of Abdeluheb Choho had zijn jeugd niet in Bodegraven, maar bij onze oosterburen doorgebracht. Zijn vader had begin jaren 70 namelijk zijn gezin in het Noord-Marokkaanse stadje Midar, middenin het Rifgebergte, achtergelaten om als gastarbeider in een Duitse kolenmijn te werken. Een telefoontje uit het Nederlandse Moordrecht verloste hem van het loodzware en ongezonde werk. Een vriend uit Marokko, werkte bij de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek (KVT) en regelde een baan voor hem. Pa Choho hapte toe en haalde zijn vrouw en gezin van toen twee (later zes) kinderen, onder wie de driejarige Abdeluheb, naar Bodegraven.