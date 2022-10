Na dreiging met onteigening hopen bewoners dat er nog te praten is over natuur in polder Westveen

Nieuwkoop hoopt vurig dat Zuid-Holland wederom wil praten over natuurbeheer door particulieren in de polder Westveen in Woerdense Verlaat.

De provincie heeft afgelopen week alle dertig eigenaren per brief en telefonisch laten weten dat zij zo nodig grond gaat onteigenen om hier nieuwe natuur aan te leggen. Hiervoor is 26 hectare grond nodig. Een vijfde daarvan wordt afgeplagd om er natte schraallanden te creëren. De rest wordt bloem- en kruidenrijk grasland. Zo ontstaat een groene verbinding tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen.

De bewoners en gebruikers zijn hier fel op tegen. Het is voor hen tegen het zere been dat de provincie de mogelijkheid van onteigening op tafel heeft gelegd. Velen willen namelijk wel meewerken, maar zouden dan liever zelf hun terrein natuurlijker willen maken en beheren. De gemeente juicht dat toe. Nieuwkoop had vooraf geëist dat dit project op basis van vrijwilligheid wordt uitgevoerd.

Deze zomer nog gekeken of zelfrealisatie haalbaar was

In een reactie stelt een woordvoerder van Zuid-Holland dat nog deze zomer is gekeken of onder andere die vrijwilligheid of 'zelfrealisatie’ haalbaar is. ,,Ondanks deze gesprekken is het nog niet gelukt om met alle grondeigenaren tot overeenstemming te komen.’’

Grondeigenaren op hun beurt geven aan dat de provincie in die gesprekken weinig flexibel reageerde en vasthield aan de oorspronkelijke plannen.

'Helaas zijn reële opties terzijde geschoven’

Ondertussen hoopt wethouder Ines de Ridder van Nieuwkoop dat Zuid-Holland een hernieuwde poging wil wagen. ,,Helaas zijn afgelopen zomer in onze ogen reële opties voor een gedeeltelijke oplossing terzijde geschoven. Bijvoorbeeld een laatste verkenning van de ruimte voor zelfrealisatie.’’

In reactie daarop geeft een provinciewoordvoerder aan: ,,Wij blijven graag in gesprek met de eigenaren over hoe we tot een goede invulling van de natuurrealisatie kunnen komen. Na het telefoontje van afgelopen week aan de eigenaren volgen individuele keukentafelgesprekken met de inhoudelijke ambtenaren.’’

