Na eerste plofkraak ooit: Rabobank sluit ’s nachts geldstortautomaten

De Rabobank heeft besloten om alle sealbagautomaten in Nederland ’s nachts af te sluiten. Dit doet de bank naar aanleiding van de plofkraak vanochtend vroeg in Nieuwkoop, waarbij een sealbagautomaat doelwit was. Dat was voor het eerst in Nederland; voorheen hadden plofkrakers het steeds op geldautomaten gemunt.