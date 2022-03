Na het varen in je sloep lekker slapen in het riet: roep om méér 'dobberhuisjes’

,,Er is de laatste jaren gewoon te weinig gebeurd”, zegt Groen in reactie op onderzoek dat de provincie Zuid-Holland liet doen. De conclusie is dat er veel meer behoefte is aan kleinschalige overnachtingsplekken, zoals het Nieuwkoopse Dobberhuisje. De opzet van provincie en OPHP is dat sloepvaarders minimaal een week lang kunnen rondtrekken over de Hollandse Plassen en dan steeds bij aantrekkelijke slaapplekken halt kunnen houden.