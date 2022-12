Na onrustige jaarwisseling mag Nieuwveen met oud en nieuw weer vuurwerk afsteken en carbid schieten

Nieuwveen heeft haar traditionele samenkomst voor oud en nieuw terug. Bewoners en gemeente hebben afspraken gemaakt over de samenkomst in het hart van het dorp en over carbid schieten.

Bij de vorige jaarwisseling golden strikte coronaregels waardoor samenkomsten niet toegestaan waren. Er waren die avond wel mensen op straat en toen op zeker moment vuurwerk naar de politie werd gegooid, greep het Paraat Peloton van de politie in.

Daarom zijn in de dagen na die jaarwisseling én recent meerdere gesprekken belegd om enerzijds aan de wensen van het dorp tegemoet te komen en anderzijds een rustige jaarwisseling te garanderen.

Traditie van zeker twintig jaar

Gemeente en politie hebben gesproken met direct omwonenden van De Hoek (het plein nabij de Coop in het dorpshart) en andere Nieuwveners. Ook is overlegd met bedrijven, de jeugd, de vroegere organisatoren van bijeenkomsten en de dorpsvereniging.

Grote wens van veel Nieuwveners is dat de kindersamenkomst met vuurwerk en de ontmoeting om middernacht doorgaan. Dat is een traditie van zeker twintig jaar, onderstreept het dorp. Een groep jongeren informeerde bovendien of ergens carbidschieten mogelijk is.

Carbidschieten mag op braakliggend terrein bij rotonde

Daaruit is een programma gerold waarvan Nieuwkoop verwacht dat dit goed aansluit op de wensen van Nieuwveen. Tussen ongeveer één en vier uur 's middags is het carbidschieten op het braakliggende terrein bij de rotonde van Teylerspark II. 's Avonds om acht uur is een kinderbijeenkomst op het parkeerterrein bij De Hoek waarbij licht vuurwerk (F1 en F2) wordt afgestoken. Ook wordt dan een lasershow verzorgd.

Vervolgens is na het aftellen tot het nieuwe jaar (vanaf half één) op het parkeerterrein de samenkomst van de dorpsbewoners. Naast traditioneel vuurwerk wordt hier ook een gecontroleerd vuur in een bak toegestaan. De gemeente gaat ervan uit dat het buitenfeest rond half drie is afgesloten. In café Inn 't Lely Veldt is vervolgens tot vijf uur een nieuwjaarsfeest.

