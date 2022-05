Na poepbacterie duikt ook blauwalg op in Zegerplas

Twee weken geleden werd zwemmen in de Zegerplas afgeraden vanwege poepbacteriën . Vorige week werd de waarschuwing ingetrokken , maar zwemmen werd toch ontraden in dit deel van de plas van kracht vanwege onvoldoende waterkwaliteit.

De gemeente Alphen was verbaasd over het negatieve zwemadvies. ,,Dit advies heeft ons verrast. Wij denken dat er is uitgegaan van verouderde metingen. Er is juist de laatste jaren door de gemeente veel geïnvesteerd in dit zwemwater”, reageert een woordvoerder van de gemeente.