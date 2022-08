Na Zwammerdam wil ook Korteraar eigen vlag, bewoners maken keuze hoe hún vlag eruit gaat zien

Achterhoekers hebben hun eigen vlag, die velen trots aan de vlaggenmast laten wapperen. Het in 1964 bij Alphen ingelijfde Zwammerdam heeft al jaren ook een dorpsvlag, met de vroegere burcht en een zwaan erop. De Belangenvereniging Zwammerdam (BVZ) promoot de verkoop. De bedoeling is dat komend weekend, bij het Korteraars Buurtfeest, de bewoners daar een keuze maken hoe hún vlag eruit gaat zien. En dan komen ze waarschijnlijk volgend jaar in de verkoop, meldt voorzitter Bart Vis van het Korteraars Buurtfeest.

Het is al jaren traditie, vertelt Vis, dat Korteraarders in de week van het buurtfeest de nationale driekleur aan hun gevels hangen. ,,Dan gingen wij kijken wie dat deden en gaven daarvoor wat prijsjes weg. Maar het leek ons nóg leuker als mensen straks onze eigen vlag kunnen ophangen. Dus deden we een oproep om met ontwerpen te komen.”

Mudrun

Het buurtfeest begint vrijdag en één van de hoogtepunten is de mudrun op zaterdag. Er zijn al zo’n 150 inschrijvingen. ,,Met 200 deelnemers zitten we zo’n beetje vol, dus wie nog mee wil doen moet niet te lang wachten”, zegt Vis. ,,We hebben er best veel werk aan, dus het is mooi dat er zoveel animo is.” Nieuw in het fysiek uitdagende parcours is een metershoge glijbaan.

Zondag is de slotdag, met kinderactiviteiten, een volleybaltoernooi én de Formule I vanuit Zandvoort op een groot scherm. Kijkers kunnen Max Verstappen naar de zege schreeuwen. Ook nieuw dit jaar is de Sfeerfabriek. De bedoeling is dat de deelnemers in pakweg een halfuur een ‘hip houten woonplankje’ maken.

