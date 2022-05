Naar het theater met een gehoorbeperking? In Alphen is er nu een gebarentolk bij de Titanic

Een avond naar een theatervoorstelling als dove of slechthorende? Dat kan binnenkort bij Castellum in Alphen tijdens een musical mét tolk gebarentaal.

Castellum, de gemeente Alphen en stichting Theater met Tolk, een stichting die zich inspant om podiumkunst toegankelijk te maken voor een doof publiek, organiseren op 11 mei een speciale voorstelling van Broadway-hit Titanic.

Doven en slechthorenden bezoeken ook graag theatervoorstellingen, musicals, cabaret, muziekconcerten en festivals, stelt Anya Tuit van Castellum. ,,Bij een voorstelling of concert missen zij vaak stukken van de tekst of de muziek. Met een gebaren- of schrijftolk erbij is er een betere, meer volledige beleving van de live voorstelling mogelijk.”

Gebarentolk

Hoe de voorstelling eruit ziet? Hetzelfde als anders, vertelt Tuit. ,,Iedereen kan komen. Op één plek in de zaal staat een gebarentolk. De mensen die het nodig hebben, zitten dan ook in die hoek van de zaal. Het is belangrijk dat iedereen van kunst en cultuur kan genieten, dus ik vind het fantastisch dat dit gebeurt. Ik zou het vreselijk vinden als niet iedereen van theater kan genieten.”

Of het evenement op 11 mei eenmalig is, kan Tuit nog niet zeggen. ,,We hebben nog geen rits aan andere voorstellingen gereed staan. Het is zaak eerst te kijken of er vraag naar is in Alphen, maar als het goed uitpakt, zeg ik: Waarom niet?”

In Gouda stond onlangs Het Filiaal theatermakers op de planken van de kleine zaal van de Schouwburg met de voorstelling Talking Hands. In deze voorstelling werd de gesproken tekst en liedtekst vertaald door een tolk die al zingend, spelend en bewegend onderdeel uitmaakte van de cast. Ook Talking Hands was geschikt voor iedereen, wel of geen gehoorbeperking.

