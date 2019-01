Nederlander (20) in nek gestoken op skivakantie in Gerlos

De 20-jarige Seb Westdijk uit Koudekerk is op de eerste dag van zijn skivakantie in het Oostenrijkse Gerlos door het oog van de naald gekropen. In een après-ski bar werd hij door een 31-jarige landgenoot uit Kaatsheuvel met een bierglas in zijn nek gestoken en liep diepe snijwonden op.

,,Het bloed spoot eruit. Ik heb geluk gehad dat ik het overleefd heb’’, laat het slachtoffer per telefoon weten vanuit het Oostenrijkse vakantieoord. ,,Als het glas twee centimeter naar links of naar rechts was uitgekomen, dan was het fout afgelopen.’’

De schrik zit er nog diep in bij Seb Westdijk, die werkt als timmerman. Zaterdagmiddag kwam hij in Gerlos aan met zes vrienden. Nadat ze boodschappen hadden gedaan en ski’s hadden gehuurd, gingen ze naar een café. Daar ging het rond 19.00 uur helemaal mis.

Zonder aanleiding

,,We dronken een paar biertjes en we stonden op de dansvloer te dansen, toen een Nederlander voorbij kwam op weg naar de uitgang. Hij ondersteunde een vriend,, die zwaar dronken was’’, vertelt Westdijk. ,,Ineens, zonder enige aanleiding duwt die dronken vriend een bierglas in mijn nek. Het bloed gutste eruit. Als een automatische reactie drukte ik meteen met mijn klauw de wond dicht.’’

De ambulance was er snel en in het ziekenhuis werden 25 hechtingen aangebracht. ,,Het kunnen er ook een paar meer of minder zijn. Ik was de hele tijd bij kennis. Door de adrenaline voelde ik de pijn gelukkig nauwelijks, maar ik heb veel angstige momenten gehad. Ik maakte me grote zorgen of ik het wel zou overleven. Met name de dokter die me in de ambulance heeft geholpen ben ik eeuwig dankbaar.’’

Westdijk moest een dag in het ziekenhuis blijven. Volgens de lokale krant Krone.at was de 31-jarige dader uit Kaatsheuvel uiterst agressief en moesten beveiligers hem in bedwang houden totdat de politie kwam. Toen de man agenten zag binnenkomen, wilde hij die te lijf gaan. Hij werd overmeesterd en bracht een nacht in de cel door. In afwachting van de rechtszaak is hij op vrije voeten gesteld.

Volledig scherm Het incident in Gerlos, waar de 20-jarige Seb Westdijk uit Koudekerk bij betrokken was, haalde de krantenkoppen van het nieuws in Tirol © Screenshot

Celstraf

Het Oostenrijkse openbaar ministerie legt hem het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het aanvallen van politiemensen ten laste, aldus de krant.

,,Ik hoorde dat de man zich er achteraf niets van kon herinneren’’, zegt Westdijk. Waarom de 31-jarige zich zo agressief gedroeg, weet hij niet. ,,Ik begrijp dat hij volgens de Oostenrijkse wet drie jaar cel kan krijgen. Maar het is de bedoeling dat de zaak in Nederland wordt afgehandeld.’’

Westdijk blijft nog een paar dagen bij zijn vrienden in Oostenrijk om van de sneeuw en de zon te genoten. ,,Skiën zit er met mijn stijve nek niet meer in. Dat is ook niet het belangrijkste. Ik ben blij dat ik nog leef.’’