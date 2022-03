Netbeheerder Liander ontmantelde vorig jaar 37 wietkwekerijen in Zuid-Holland

Dat blijkt uit cijfers die de netbeheerder donderdag heeft gepubliceerd. In het Liander-werkgebied in Zuid-Holland (onder meer regio’s Gouda en Alphen) ontmantelde Liander vorig jaar 37 kwekerijen. Dat waren er 24 in het jaar 2020.

Slaapkamers

Een wietplantage komt niet alleen aan het licht door tips vanuit de buurt of opvallende situaties tijdens politiesurveillances . De netbeheerder kan ook een kwekerij op het spoor komen door het stroomverbruik in een bepaalde wijk of buurt dat niet te verklaren is.

Liander denkt dat de opgerolde kwekerijen maar een fractie zijn van wat er werkelijk in slaapkamers, schuurtjes en bedrijfsloodsen in elkaar wordt gezet en afgetapt. In het hele werkgebied (onder meer ook Noord-Holland en Flevoland) zijn in 2021 633 kwekerijen ontdekt. Maar het vermoeden is dat in totaal wel 8000 kwekerijen in gebruik zijn. Dat kost het bedrijf 20 miljoen euro per jaar.