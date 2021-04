Niet één baas verdient zoveel keer meer dan het personeel als de baas van dit Alphense bedrijf

Corona én hoge leegstand: zo staat winkelcen­trum De Ridderhof ervoor

11:19 Winkeliers in De Ridderhof tellen de dagen af naar de renovatie van het centrum, waarmee begin 2023 wordt gestart. Het is de enige redding voor het zieltogende winkelcentrum, dat kampt met leegstand. ,,Niks doen is geen optie.”