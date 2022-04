Nieuw kaasmuseum opent deuren, is daar wel behoefte aan?

Het Kaasmuseum in Bodegraven zat jarenlang weggestopt in het Evertshuis, maar is nu verhuisd naar een prominente plek in het centrum. Op de gevel van het pand in de Marktstraat, waar voorheen de Rabobank was gevestigd, prijkt een nieuw en modern logo. Het past bij wat het Kaasmuseum wil uitstralen, vertelt Anouk Kreek, secretaris van Stichting de Kaashandel waar het museum onder valt. ,,Het Kaasmuseum was aan vernieuwing toe.”