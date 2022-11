Nieuwe islamitische school kan rekenen op genoeg animo: ‘We willen ouders meer keuze geven’

Minimaal honderd steunverklaringen van ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar, in de regio Alphen, had de stichting nodig. Op haar eigen website vermeldt de stichting dat er 106 verklaringen zijn ingeleverd. ,,Nu ligt het bij DUO”, zegt El Hannay. ,,Het ministerie gaat de aanvraag beoordelen en neemt in mei een besluit of we voor bekostiging in aanmerking komen.”