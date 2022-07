Nieuwe klap voor Avifauna: na kiwikuiken overlijdt nu ook pasgeboren rode titi-aapje

Het bijzondere rode titi-aapje dat onlangs geboren werd in Avifauna, is overleden. ,,Het zag er zo goed uit, een enorme tegenvaller.”

De Alphense dierentuin verwelkomde het aapje een paar weken geleden. En dat is bijzonder: de soort, te herkennen aan een dichte, pluizige, roodbruine vacht, leeft slechts in twee dierentuinen in Nederland: Apenheul en Avifauna. De onbedreigde soort leeft van oorsprong in het tropisch regenwoud.

Aanvankelijk ging het nog hartstikke goed met het kleine aapje. ,,Hij dronk goed, zag er goed uit. We weten niet wat er gebeurd is, dat wordt onderzocht. Het kan natuurlijk van alles zijn, het was maar een heel klein fragiel beestje”, zegt woordvoerder Pamela Stolze. ,,Maar dit is wel een enorme tegenvaller.”

Kiwi

Het is de tweede domper voor Avifauna in korte tijd. Vorige week overleed een kiwikuiken nadat het een operatie aan een pees in zijn poot moest ondergaan. En daar was het vogelpark beduusd van, want zo vaak kruipt er geen kiwi uit een ei. Het duurt jaren voordat je een vrouwtje en mannetje bij elkaar kunt zetten en dan moet het ook nog maar lukken met het paren en de eieren.

De loopvogel was het halfbroertje of -zusje van Tuatahi, de eerste Noordereiland-kiwi die in Nederland in 2018 werd geboren. Dat was een enorme happening waar zo’n beetje het hele vaderlandse journaille over berichtte. Want deze bedreigde vogel - waarvan de populatie de laatste eeuwen is teruggelopen van miljoenen tot slechts tienduizenden - wordt in slechts zestien dierentuinen in de wereld gefokt.

Of er een vloek rust op het park? Dat idee wuift Stolze resoluut weg. ,,Er worden zoveel jongen geboren. We hadden dit weekend nog mara’s (cavia-achtig knaagdier, red.) en laatst ongeveer twintig flamingo’s. Dat er dat soms wat misgaat, dat is gewoon de natuur en niks verontrustends.”

Volledig scherm De pasgeboren rode titi in dierenpark Avifauna in Alphen. © Avifauna

