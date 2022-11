Nieuwe waterleiding voorziet Bodegraven voor de komende honderd jaar van water

Tussen Bodegraven en het zuiveringsstation in Kamerik is vorige week de laatste hand gelegd aan een nieuwe waterleiding. Na een paar maanden werk is de nieuwe leiding van 1,6 kilometer gebruiksklaar en moet zeker een eeuw meegaan.

Drinkwaterbedrijf Oasen levert door een groot deel van het Groene Hart heen water en vervangt veel leidingen preventief, om te voorkomen dat ze gaan lekken. De oude leiding, die gemaakt was van PVC, was in de jaren zeventig aangelegd en zou zo’n vijftig jaar meegaan. De nieuwe leiding is van staal en moet het dus twee keer zo lang volhouden.

Woordvoerder van Oasen Jonas Medhin meldt dat het onderdeel is van een groter project. ,,Nu dit onderdeel is afgerond gaan we hetzelfde doen bij de waterleidingen tussen Woerden en Nieuwerbrug, daar zullen we volgend jaar ergens mee starten. Ik verwacht verder geen overlast voor omwonenden, we kunnen het water altijd wel zo om laten lopen dat niemand zonder zit.”

Drinkwatertekort

Het drinkwatertekort, waar afgelopen zomer alarmerende berichten over verschenen, speelt ook een grote rol bij veel van de werkzaamheden van het bedrijf uit Gouda. ,,Als we helemaal niks zouden doen, lopen we over een jaar of acht tegen onze limieten aan”, zegt Medhin. ,,We zijn nu al op zoek naar andere plekken om drinkwater uit de bodem te winnen, zoals Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Daarvoor zijn we eerst op zoek naar de beste plek, waar natuur en milieu er het minste last van hebben.”

Voor de lange termijn zijn er echter andere oplossingen nodig volgens Medhin. ,,We kijken veel naar toekomstige technologische oplossingen, zoals het op grote schaal omzetten van zout water in drinkwater. In de tussentijd proberen we ook wat bewustwording te kweken. Laat bijvoorbeeld niet het water lopen terwijl je je tanden poetst, dat is water dat later weer teruggewonnen moet worden.”

