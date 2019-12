Nieuwkoop krijgt de jongste burgemeester van het land

Van Duijn is al jaren actief voor het CDA; eerst als raadslid en momenteel is hij wethouder en loco-burgemeester van Aalsmeer. Kees Egberts, voorzitter van de vertrouwenscommissie, liet weten waarom de keuze op Van Duijn is gevallen: ,,Hij is een vlotte, aansprekende persoonlijkheid; een verbinder, sympathiek en toegankelijk.’’



In bestuurlijke kringen is Van Duijn zeker geen onbekende; de afgelopen twee jaar haalde hij steevast de top 3 in de verkiezing ‘Beste jonge bestuurder onder 40 jaar’. Ook staat hij bekend als dossierterriër; hij bijt zich vast in ingewikkelde dossiers en is aan de onderhandelingstafel altijd goed voorbereid.