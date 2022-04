Nieuwkoop krijgt het pittig: gemeente moet huizen en scholen bouwen (maar heeft minder geld)

Van koelkasten tot kippen: Herman is he-le-maal klaar met ‘laffe vervuilers’ die van alles dumpen in de natuur

Bijna wekelijks dumpen onbekenden die van hun koelkast of bankstel af willen hun overbodige huisraad of ander afval in de polder bij Zwammerdam. Dorpelingen balen daar stevig van en willen meer toezicht.

