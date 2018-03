Nieuwkoop schrikt van schietdreiging: hopen op slechte grap

Man die in Alphense bajes psychologe aanviel voor de rechter

13:32 De man die vorig jaar in de Alphense gevangenis een psychologe aanviel en in haar hals stak, staat vandaag voor de Haagse rechtbank vanwege poging tot moord. Kamal A. (28) zou de vrouw een stuk glas of plastic op de hals hebben gezet en ook haar keel hebben dichtgeknepen.