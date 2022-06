Nobel gebaar is een dure grap: opzeggen Gazprom-contract maakt gasrekening vier keer zo hoog

Grote zorgen bij wethouder over mogelijk verlies miljoenen­sub­si­die voor woningen rond Rijnhaven

Moet Alphen een miljoenensubsidie van het Rijk straks terugbetalen, omdat de gemeente niet op tijd klaar is met huizen bouwen rond de Rijnhaven? Wethouder Gerard van As (ruimte) heeft er grote zorgen over.

26 juni