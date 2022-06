Nobel gebaar kost gemeenten een hoop knaken: opzeggen Gazprom-contract doet pijn in de spaarpot

Brandweer zoekt meer vrijwilli­gers, in Waddinx­veen staan ze te trappelen

De nieuwe campagne om in deze regio extra brandweervrijwilligers te werven lijkt te werken: in Waddinxveen heeft de brandweer in korte tijd al elf aanmeldingen gekregen. Nieuw is dat vrijwilligers voor meerdere posten inzetbaar kunnen zijn.

23 juni