Nog één keer knallen en dan valt na 30 jaar het doek voor hoogstaande muziekserie van pianiste Diana

WIEG TOT GRAF Toen Frits werd geboren dacht de dokter dat hij met zijn moeder zou sterven; maar hij was een overlever

Met zijn 94 jaar was Frits Bak (1927-2022) het oudste lid van de Jostiband. Hij was tevens een van de allereerste leden. Dat hij zo oud zou worden mag een wonder genoemd worden. Al bij zijn geboorte werd voor zijn leven gevreesd, maar Frits groeide op tot een vrolijk mens. Muziek was zijn leven.

