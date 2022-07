Nog eens 50 gestolen telefoons teruggevonden

Eerder meldde de politie al dat 40 telefoons waren teruggevonden na de arrestatie van zeven personen (leeftijd 21 tot en met 49 jaar). Agenten vielen binnen op een adres in Boskoop nadat twee bezoekers het Oh My Festival in Rotterdam meldden dat hun daar gestolen mobieltjes waarschijnlijk in het kwekersdorp waren. Ze gebruikten het systeem Find My IPhone.