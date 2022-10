Oekraïners krijgen toegang tot psychosociale zorg om positieve draai in hun leven te hervinden

REPORTAGE Hoe Willem weduwen van Srebrenica helpt aan nieuwe huizen: ‘Ze zijn in de steek gelaten’

De zon brandt fel, rond het middaguur in Potočari, Bosnië. De stralen weerkaatsen op de witte muren van het splinternieuwe zorgcomplex voor weduwen van Srebrenica. Of de vrouwen er al snel zullen wonen? ,,Hen is zoveel beloofd, ze zijn in de steek gelaten.”

30 oktober