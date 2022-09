Oldtimers dit jaar langer in Alphens stadshart

Eíndelijk regen, gaan de vissen tóch nog dood: dit is hoe dat komt

Veel vissen leggen deze zomer het loodje door de extreme droogte. Vorige week werden er nog tientallen dode vissen gevonden in sloten in Gouda. Maar nu er regen is voorspeld, is dat eveneens slecht nieuws, waarschuwt het waterschap. Hoe zit dat?

